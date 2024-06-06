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Игре "Тетрис" исполнилось 40 лет

Игре "Тетрис" исполнилось 40 лет "Тетрис" празднует в четверг 40-летний юбилей, день рождения игры отмечается ежегодно 6 июня.
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6 июня 2024 г. 03:09
Игре Тетрис исполнилось 40 лет

"Тетрис" празднует в четверг 40-летний юбилей, день рождения игры отмечается ежегодно 6 июня.

Как сообщает Report, игра была разработана в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым на компьютере "Электроника-60".

Всемирную известность игра приобрела после того, как корпорация Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy. До сих пор в "Тетрис" играют миллионы людей на портативных игровых консолях, онлайн в интернете и на смартфонах.

В 2007 году головоломка была включена в библиотеку Конгресса США в числе 10 самых значимых компьютерных игр. Помимо международных турниров, регулярные соревнования по игре в "Тетрис" проходят по всему миру.

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Версия на азербайджанском языке “Tetris”in 40 yaşı tamam olub

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