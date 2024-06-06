Игре "Тетрис" исполнилось 40 лет

"Тетрис" празднует в четверг 40-летний юбилей, день рождения игры отмечается ежегодно 6 июня.
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Всемирную известность игра приобрела после того, как корпорация Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy. До сих пор в "Тетрис" играют миллионы людей на портативных игровых консолях, онлайн в интернете и на смартфонах.
В 2007 году головоломка была включена в библиотеку Конгресса США в числе 10 самых значимых компьютерных игр. Помимо международных турниров, регулярные соревнования по игре в "Тетрис" проходят по всему миру.