Ученые установили, что ядро Земли замедляет вращение

Внутреннее ядро Земли постепенно замедляет свое вращение и движется медленнее земной поверхности.

Внутреннее ядро Земли постепенно замедляет свое вращение и движется медленнее земной поверхности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал Nature.

К такому выводу пришли американские и китайские ученые Университета Южной Калифорнии.

"Движение внутреннего ядра Земли обсуждается научным сообществом уже два десятилетия, причем некоторые исследования даже показывают, что внутреннее ядро вращается быстрее земной поверхности. Однако новые данные из Университета Южной Калифорнии неопровержимо свидетельствуют, что примерно в 2010 году скорость вращения внутреннего ядра замедлилась и начала отставать от скорости земной поверхности", - говорится в публикации на сайте университета.

"Меня сильно озадачили первые сейсмограммы, намекающие на это. Но затем еще пара десятков наблюдений, свидетельствующих о том же, не оставили сомнений: внутреннее ядро замедлилось впервые за много десятилетий. Недавно ученые об этом спорили так и этак, но наше последнее исследование ставит в этом споре точку", - рассказал профессор факультета наук о Земле Джон Видал.

Как считает профессор Видал, замедление вращения ядра Земли вызвано некоторым взбалтыванием окружающей его жидкой мантии, которая создает магнитное поле Земли, а также гравитационным влиянием более верхних слоев твердой мантии.

Каковы могут быть последствия этого замедления, ученые пока не решаются судить. По мнению профессора Видала, это может изменить продолжительность дня на практически неощутимую величину, порядка тысячной доли секунды. Тем не менее, ученые намерены тщательно следить за процессом.