В Мюнхене впервые выставят двухстраничный список Шиндлера

Двухстраничный список предпринимателя Оскара Шиндлера, датированный 29 января 1945 года, впервые будет выставлен в Судетско-германском музейном доме в Баварии на экспозиции, приуроченной 50-летию со дня его смерти.

Двухстраничный список предпринимателя Оскара Шиндлера, датированный 29 января 1945 года, впервые будет выставлен в Судетско-германском музейном доме в Баварии на экспозиции, приуроченной 50-летию со дня его смерти.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в официальном портале столицы Баварии Мюнхена.

В анонсе подчеркивается, что выставка, которая продлится с 7 июня по 27 октября 2024 года, посвящена судетско-германскому предпринимателю, который вместе с женой Эмили спас из нацистских лагерей 1,2 тыс. евреев.

"В центре экспозиции — знаменитые списки Шиндлера... Оригинал двухстраничного списка, датированного 29 января 1945 года, впервые представляется публике... документ содержит имена 81 еврейского узника из концентрационного лагеря Голлешау, подсобного лагеря Аушвиц", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что к концу жизни Шиндлера его имя практически было забыто, несмотря на все усилия его друзей.

Кроме того, в виде инсталляции представлен список от 18 апреля 1945 года, содержащий 1 098 имен евреев, подчеркивается в анонсе. Он лег в основу оскароносного фильма американского режиссера Стивена Спилберга "Список Шиндлера".