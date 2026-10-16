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    Минфин: Изменение цен на нефть может повлиять на активы Госнефтефонда на сумму до $1,8 млрд

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 11:57
    Минфин: Изменение цен на нефть может повлиять на активы Госнефтефонда на сумму до $1,8 млрд

    Изменение цены на нефть на $5-20 выше или ниже базового прогноза может повлиять на баланс сводного бюджета Азербайджана и активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

    Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочной рамке расходов на 2027-2030 годы, подготовленной Министерством финансов.

    Согласно базовому сценарию, к 2030 году активы ГНФАР составят $73,9 млрд. В зависимости от изменения нефтяных цен они могут отличаться от базового показателя примерно на $0,9–1,8 млрд.

    В 2027 году соотношение баланса сводного бюджета к ВВП в базовом сценарии прогнозируется на уровне минус 2%. В альтернативных сценариях этот показатель может отличаться на 1,4-2,7 процентного пункта.

    В документе отмечается, что значительная доля нефтегазового сектора в доходах госбюджета и экспорте делает изменения цен и объемов добычи важными факторами, влияющими на бюджетные и макроэкономические показатели. Снижение нефтяных цен относительно прогноза может привести к сокращению нефтегазовых доходов, ухудшению баланса сводного бюджета и уменьшению активов ГНФАР.

    При этом вероятность падения цены нефти ниже $65 за баррель в следующем году оценивается как низкая, а фискальные риски, связанные с изменением нефтяных цен, - как ограниченные.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Цена на нефть
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