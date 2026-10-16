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    Али Гусейнли: Отменяется требование повторной сертификации госслужащих

    Милли Меджлис
    • 16 октября, 2026
    • 11:58
    Али Гусейнли: Отменяется требование повторной сертификации госслужащих

    В Азербайджане отменяется требование о прохождении повторной сертификации государственными служащими.

    Как передает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сообщил на пленарном заседании парламента.

    Он отметил, что обсуждался вопрос сокращения срока действия сертификата госслужащего с 5 до 2 лет.

    "Согласно прежнему регулированию, после 5 лет работы госслужащий должен был повторно сдавать экзамен, однако теперь это условие отменяется. Согласно проекту, сертификат будет требоваться только при приеме на работу и для продолжения службы он больше не понадобится. Деятельность уже трудоустроенных сотрудников будет оцениваться по новой процедуре", - сказал Гусейнли.

    Он также отметил, что предложение о разрешении госслужащим заниматься научно-педагогической деятельностью не было учтено и после обсуждений было решено сохранить поправку в силе.

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