Али Гусейнли: Отменяется требование повторной сертификации госслужащих

В Азербайджане отменяется требование о прохождении повторной сертификации государственными служащими.

Как передает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сообщил на пленарном заседании парламента.

Он отметил, что обсуждался вопрос сокращения срока действия сертификата госслужащего с 5 до 2 лет.

"Согласно прежнему регулированию, после 5 лет работы госслужащий должен был повторно сдавать экзамен, однако теперь это условие отменяется. Согласно проекту, сертификат будет требоваться только при приеме на работу и для продолжения службы он больше не понадобится. Деятельность уже трудоустроенных сотрудников будет оцениваться по новой процедуре", - сказал Гусейнли.

Он также отметил, что предложение о разрешении госслужащим заниматься научно-педагогической деятельностью не было учтено и после обсуждений было решено сохранить поправку в силе.