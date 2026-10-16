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    Европейский центробанк одобрил слияние UniCredit и Commerzbank

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 11:58
    Европейский центробанк одобрил слияние UniCredit и Commerzbank

    Итальянский банк UniCredit получил разрешение от Европейского центробанка (ЕЦБ) на увеличение доли в германском Commerzbank до 30% и выше, без верхнего предела.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении UniCredit.

    "Ожидается, что оставшиеся регуляторные процедуры и условия для завершения сделки по приобретению Commerzbank будут выполнены к концу года, - отмечается в пресс-релизе итальянского банка. - К этому времени UniCredit получит около 50% голосующих акций Commerzbank и сможет взять банк под свой контроль".

    Акции Commerzbank в пятницу дорожают на 1,4%, цена бумаг UniCredit поднимается на 0,9%.

    UniCredit наращивал долю в Commerzbank с 2024 года и в начале мая этого года выставил акционерам германского банка оферту на выкуп их бумаг. Ее приняли владельцы 17,6% акций, что позволило UniCredit увеличить долю в Commerzbank до 47,59%.

    Европейский центральный банк (ЕЦБ) Слияние UniCredit
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