Европейский центробанк одобрил слияние UniCredit и Commerzbank

Итальянский банк UniCredit получил разрешение от Европейского центробанка (ЕЦБ) на увеличение доли в германском Commerzbank до 30% и выше, без верхнего предела.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении UniCredit.

"Ожидается, что оставшиеся регуляторные процедуры и условия для завершения сделки по приобретению Commerzbank будут выполнены к концу года, - отмечается в пресс-релизе итальянского банка. - К этому времени UniCredit получит около 50% голосующих акций Commerzbank и сможет взять банк под свой контроль".

Акции Commerzbank в пятницу дорожают на 1,4%, цена бумаг UniCredit поднимается на 0,9%.

UniCredit наращивал долю в Commerzbank с 2024 года и в начале мая этого года выставил акционерам германского банка оферту на выкуп их бумаг. Ее приняли владельцы 17,6% акций, что позволило UniCredit увеличить долю в Commerzbank до 47,59%.