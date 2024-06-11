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Ученые в Антарктиде извлекли горные породы возрастом 1 млрд лет

Ученые в Антарктиде извлекли горные породы возрастом 1 млрд лет Ученые Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга успешно реализовали проект по извлечению из-подо льда образцов горных пород возрастом порядка 1 млрд лет.
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11 июня 2024 г. 07:23
Ученые в Антарктиде извлекли горные породы возрастом 1 млрд лет

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга успешно реализовали проект по извлечению из-подо льда образцов горных пород возрастом порядка 1 млрд лет.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора - начальник отдела геологии и минеральных ресурсов Антарктиды ВНИИОкеангеологии Герман Лейченков.

"Выбранное для бурения место расположено в центре магнитной аномалии, на вершине локального поднятия коренного ложа (твердой поверхности Антарктиды). Источник этой аномалии остается неизвестным. Предполагается, что аномалия связана с тектоническим швом, который является границей сращивания Антарктиды и Индии в позднем протерозое - в то время, когда на планете зародился суперконтинент Родиния", - рассказал он.

Чтобы получить доступ к подледниковой поверхности тектонического шва, специалистам необходимо было преодолеть ледниковый щит толщиной более 550 м. С этой целью в 30 км к югу от береговой зимовочной станции "Прогресс" на высоте около 700 м над уровнем моря учеными была пробурена скважина, из которой удалось извлечь керн горной породы длиной 48 см, а также непрерывный керн антарктического льда. Последний поможет реконструировать климат и состояние атмосферы в Антарктиде не менее чем за последние 10 тыс. лет.

Анализ полученных горных пород должен помочь ученым понять происхождение магнитной аномалии, которая обусловлена толщей горных пород, намагниченной под действием древнего и современного геомагнитного поля Земли. Ширина этого пространства с отличным от остальных территорий вокруг магнитным полем составляет около 4 км.

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