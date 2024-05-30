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В парламенте Японии создадут комиссию по вопросам НЛО

В парламенте Японии создадут комиссию по вопросам НЛО Межпартийная комиссия по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений будет создана в парламенте Японии.
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30 мая 2024 г. 12:26
В парламенте Японии создадут комиссию по вопросам НЛО

Межпартийная комиссия по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений будет создана в парламенте Японии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Федерация депутатов для расследования неопознанных аномальных явлений с точки зрения безопасности будет официально создана 6 июня. Ее создание обусловлено необходимостью обеспечения безопасности.

Депутаты намерены потребовать от правительства создания органа, объединяющего специалистов, так как если неопознанные воздушные явления окажутся, как отмечается, неким секретным оружием других стран, то это может представлять угрозу безопасности Японии.

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