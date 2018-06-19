Искусственный интеллект предскажет вероятность смерти пациента с точностью до 95%

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Специалисты Google создали искусственный интеллект, способный предсказать вероятность смерти пациента с точностью до 95%. Как передает Report, о разработке они рассказали в статье в журнале Nature.

Для обучения сети исследователи использовали не только общие данные (возраст, пол, раса и пр.) и данные из историй болезни пациентов, но и отдельные заметки врачей. Такой подход позволил довести точность предсказания до 95%. Всего разработчики использовали информацию более чем о 215 тыс. пациентов и свыше 46 млн фактов о них.

Эксперименты показали, что нейросеть способна предсказать продолжительность пребывания пациента в больнице с точностью в 86%, вероятность смерти — в 95% и вероятность возвращения в больницу после выписки — в 77%. Для традиционных методов анализа эти показатели составили 76%, 86% и 70% соответственно.