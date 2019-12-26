Граждане ФРГ доверяют Эммануэлю Макрону больше, чем собственному канцлеру

57% немцев доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону, пишет Bild, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом Kantar, передает Report.

Таким образом, по уровню доверия Макрон опередил Ангелу Меркель: ей доверяет 53% граждан ФРГ.

Издание отмечает, что немцы доверяют французскому президенту даже больше, чем собственному канцлеру, несмотря на то что Макрон провоцирует конфликты внутри НАТО, а в самой Франции миллионы людей протестуют против его пенсионной реформы.

Результаты по уровню «недоверия» ещё более показательны, пишет Bild: 44% немцев имеют “скорее низкий” уровень доверия к Меркель, тогда как в случае с Макроном этот показатель составляет лишь 32%.

Что касается наименее популярных среди немцев политиков, то худшие показатели у Дональда Трампа: 89% опрошенных заявили о своём “низком уровне доверия” к американскому президенту. 86% граждан ФРГ не доверяют Реджепу Эрдогану, 71% - британскому премьеру Борису Джонсону. Низкие показатели и у Владимира Путина: 67% респондентов заявили о невысоком доверии к президенту России.