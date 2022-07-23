О нас

Google уволил обнаружившего у нейросети сознание сотрудника

Google уволил обнаружившего у нейросети сознание сотрудника Google уволил старшего инженера-программиста Блейка Лемойна, который заявил, что обнаружил у создаваемой компанией нейросети LaMDA сознание.
Это интересно
23 июля 2022 г. 16:55
Google уволил обнаружившего у нейросети сознание сотрудника

Google уволил старшего инженера-программиста Блейка Лемойна, который заявил, что обнаружил у создаваемой компанией нейросети LaMDA сознание.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

Представитель Google в разговоре с Reuters заявил, что инженер нарушил политику компании. Кроме того, корпорация считает его сообщения о LaMDA "полностью необоснованными". "Прискорбно, что, несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк по-прежнему предпочитал настойчиво нарушать четкие правила политики занятости и безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах", — сообщили в Google.

41-летний Лемойн в середине июня заявил, что нейросеть LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), создающая чат-боты, проявляет признаки собственного сознания и восприятия себя как личности. В частности, искусственный интеллект начал рассуждать о своих правах, подчеркнул инженер. Сотрудник составил подробный отчет для руководства, однако после этого его отправили в оплачиваемый отпуск. Спустя неделю Лемойн сообщил, что нанял для нейросети адвоката.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Еще 10 семей переселились в Агалы
ФотоЕще 10 семей переселились в Агалы
23 июля 2022 г. 12:01
Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ
Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ
23 июля 2022 г. 11:05
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
23 июля 2022 г. 02:47
Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района
Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района
22 июля 2022 г. 15:11
Михаил Гусман: Шуша и Карабах – сегодня и навечно исконная азербайджанская территория
Михаил Гусман: Шуша и Карабах – сегодня и навечно исконная азербайджанская территория
22 июля 2022 г. 13:42
Сотрудник медиа-института Аль-Джазиры: Мы гордимся участием в форуме в Шуше
Сотрудник медиа-института "Аль-Джазиры": Мы гордимся участием в форуме в Шуше
22 июля 2022 г. 13:12
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
21 июля 2022 г. 22:26
Создано юрлицо публичного права Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
Создано юрлицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
21 июля 2022 г. 17:14
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе"
21 июля 2022 г. 17:11
Ровшан Наджаф назначен президентом госнефтекомпании Азербайджана
Ровшан Наджаф назначен президентом госнефтекомпании Азербайджана
21 июля 2022 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi