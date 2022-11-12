Генсек ООН: Население земли превысит 8 млрд человек

На следующей неделе население мира должно достичь 8 млрд человек.

На следующей неделе население земли должно достичь 8 млрд человек.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш.

Генсек отметил, что если мы не преодолеем открытую пропасть между имущими и неимущими во всем мире, то создадим 8-миллиардный мир, наполненный напряженностью и недоверием, кризисами и конфликтами.

Он отметил, что горстка миллиардеров владеет таким же богатством, как беднейшая половина мира, в то время как один процент самых богатых людей получает пятую часть мирового дохода.

По данным ООН, 15 ноября 2022 года население земли достигнет 8 миллиардов человек. В то время как глобальному населению потребовалось 12 лет, чтобы вырасти с 7 до 8 миллиардов, потребуется примерно 15 лет - до 2037 года, чтобы оно достигло 9 миллиардов, что указывает на замедление общих темпов роста мирового населения.