Французский журналист внедрился к террористам ИГ и снял о них фильм

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Французский журналист на три месяца проник в радикальную ячейку будущих джихадистов и снял на скрытую камеру, как они планировали теракт во Франции от имени террористической группировки "Исламское государство"

Как передает Report, журналист, который использовал псевдоним Саид Рамзи, провел расследование для документального фильма "Солдаты Аллаха", который должен рассказать о том, кто такие молодые джихадисты. Показ фильма во Франции намечен на понедельник.

"Моей целью было понять, что творится у них в головах", — сообщил журналист агентству Франс Пресс.

"Одним из главных уроков стало то, что в их действиях никогда не наблюдалось признаков ислама. Не было желания улучшить мир. Только потерянные, запутавшиеся, с суицидальными наклонностями, легко подающиеся манипуляции молодые люди", — отметил Рамзи.

Рамзи сообщил, что вступить в контакт с радикалистами было просто — через соцсети, после чего он постоянно находился в их лагере. Однажды женщина передала ему письмо с инструкциями. В письме был план того, как провести нападение, целью которого являлся ночной клуб.

До приведения плана в жизнь, группа была арестована сотрудниками правоохранительных органов, их планы были сорваны.