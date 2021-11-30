Экологи: Слоны в Эфиопии вымирают из-за нелегальных поселений

Экологи связали быстрое сокращение численности слонов в заповеднике Бабилле с трехкратным увеличением числа нелегальных поселений на его территории в 2006-2017 годах.

Экологи связали быстрое сокращение численности слонов в заповеднике Бабилле с трехкратным увеличением числа нелегальных поселений на его территории в 2006-2017 годах.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Оксфордского университета (Великобритания) со ссылкой на статью в журнале Oryx .

"Ситуация в заповеднике Бабилле является критической. Сейчас на его территории обитает 250 слонов. Если проблемы с проникновением человека в их среду обитания не будут решены в самое ближайшее время, то на территории заповедника скоро не останется ни одного слона", - заявила научный сотрудник Оксфордского университета Эмили Нил, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Численность африканских слонов (Loxodonta africana) сократилась в шест-семь раз за последние 75 лет. Еще в 1989 году страны - участницы Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС) начали координированную борьбу с браконьерами. В начале текущего столетия эти меры стабилизировали популяции слонов, однако в последние годы их численность опять начала снижаться, что связано с растущим спросом на слоновую кость в странах Азии.

Нил и ее коллеги обнаружили, что популяции эфиопских саванных слонов находятся под угрозой вымирания не только из-за растущей активности браконьеров, но и из-за появления большого числа нелегальных поселений на территории заповедника Бабилле. Ученые пришли к такому выводу в ходе анализа спутниковых карт этой резервации, полученных в 2006-2017 годах.