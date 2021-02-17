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Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире

Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, удерживавший более месяца первую строчку в списке самых богатых людей в мире, во вторник, 16 февраля, уступил лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу
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17 февраля 2021 г. 06:25
Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
Джефф Безос

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, удерживавший более месяца первую строчку в списке самых богатых людей в мире, во вторник, 16 февраля, уступил лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg.

По сведениям агентства, состояние Безоса по последним данным составляет 191 миллиард долларов США, а состояние Маска - 190 миллиардов долларов США. Таким образом Безос вернул себе первое место в рейтинге, которое он удерживал с 2017 года по 7 января 2021 года, когда его обошел Илон Маск.

На третьем месте рейтинга обосновался основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 137 миллиардов долларов США, четвертым в списке стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (116 миллиардов долларов США). Замыкает пятерку богатейших людей мира основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 104 миллиарда долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Ceff Bezos yenidən dünyanın ən zəngin insanı oldu

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