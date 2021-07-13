Добытый в ЮАР редчайший алмаз голубого цвета продали за $40 млн

Редчайший алмаз голубого цвета весом 39,3 карата продан южноафриканской горнодобывающей компанией Petra Diamonds более чем за 40 млн долларов США.

Редчайший алмаз голубого цвета весом 39,3 карата продан южноафриканской горнодобывающей компанией Petra Diamonds более чем за 40 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на руководство компании.

Камень стал одним из самых дорогих необработанных алмазов, когда-либо проданных за всю современную историю мирового рынка драгоценных камней, так как за каждый его карат было заплачено чуть более 1 млн долларов США, отмечает агентство. Алмаз приобретен совместным предприятием, созданным компаниями De Beers и Diacore. Последняя принадлежит предпринимательской семье Штейнмец.

Голубой алмаз был добыт в апреле на подземной шахте "Куллинан" на северо-востоке ЮАР в 40 км к востоку от Претории.