Добытый в ЮАР редчайший алмаз голубого цвета продали за $40 млн

Редчайший алмаз голубого цвета весом 39,3 карата продан южноафриканской горнодобывающей компанией Petra Diamonds более чем за 40 млн долларов США.
Камень стал одним из самых дорогих необработанных алмазов, когда-либо проданных за всю современную историю мирового рынка драгоценных камней, так как за каждый его карат было заплачено чуть более 1 млн долларов США, отмечает агентство. Алмаз приобретен совместным предприятием, созданным компаниями De Beers и Diacore. Последняя принадлежит предпринимательской семье Штейнмец.
Голубой алмаз был добыт в апреле на подземной шахте "Куллинан" на северо-востоке ЮАР в 40 км к востоку от Претории.