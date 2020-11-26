Для британской королевы создадут специальные перчатки, убивающие COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II получит специально созданные антикоронавирусные перчатки

Королева Великобритании Елизавета II получит специально созданные антикоронавирусные перчатки. Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

По данным СМИ, перчатки будут разработаны из разработанного в Швейцарии материала, который разрушает микробы и вирусы.

Разработкой аксессуара для королевы займется изготовитель перчаток монарха Корнелия Джеймс.

Ожидается, что перчатки не будут отличаться чем-то внешне и на ощупь от обычных.

Издание уточняет, что разработанная защитная модель будет представлена в хлопчатобумажном и шерстяном видах в Букингемском дворце.