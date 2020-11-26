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Для британской королевы создадут специальные перчатки, убивающие COVID-19

Для британской королевы создадут специальные перчатки, убивающие COVID-19 Королева Великобритании Елизавета II получит специально созданные антикоронавирусные перчатки
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26 ноября 2020 г. 12:15
Для британской королевы создадут специальные перчатки, убивающие COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II получит специально созданные антикоронавирусные перчатки. Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

По данным СМИ, перчатки будут разработаны из разработанного в Швейцарии материала, который разрушает микробы и вирусы.

Разработкой аксессуара для королевы займется изготовитель перчаток монарха Корнелия Джеймс.

Ожидается, что перчатки не будут отличаться чем-то внешне и на ощупь от обычных.

Издание уточняет, что разработанная защитная модель будет представлена в хлопчатобумажном и шерстяном видах в Букингемском дворце.

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