Для британской королевы создадут специальные перчатки, убивающие COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II получит специально созданные антикоронавирусные перчатки. Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.
По данным СМИ, перчатки будут разработаны из разработанного в Швейцарии материала, который разрушает микробы и вирусы.
Разработкой аксессуара для королевы займется изготовитель перчаток монарха Корнелия Джеймс.
Ожидается, что перчатки не будут отличаться чем-то внешне и на ощупь от обычных.
Издание уточняет, что разработанная защитная модель будет представлена в хлопчатобумажном и шерстяном видах в Букингемском дворце.