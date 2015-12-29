​Дирижер иракского оркестра борется с ИГИЛ музыкой на улицах Багдада

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Дирижер известного Иракского национального симфонического оркестра Карим Васфи приходит на улицы Багдада, где произошли теракты, и играет на виолончели, чтобы подбодрить людей.

Как передает Report со ссылкой на CNN, в первый раз музыкант вышел на улицы после теракта в районе Мансур, где смертник подорвал авто, груженное взрывчаткой.

Тогда он сыграл отрывок из написанной же им вибрато «Траурная меланхолия Багдада». Весь процесс заснял его близкий друг Аммар аль-Шахбандер и разместил в Сети. Вскоре видео стало вирусным. А спустя несколько дней другой взрыв убил его друга. На следующий день Васфи, одетый во все белое, выступил и на месте гибели аль-Шахбандера.

Свою музыкальную кампанию Васфи называет «Музыкой во имя мира». С апреля он сыграл уже на десяти местах происшествий, за которыми стояли боевики ИГИЛ, в Багдаде.