Британский профессор дописал неоконченные произведения Моцарта

Профессор музыки из Великобритании Тимоти Джонс дописал неоконченные произведения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта

Профессор музыки из Великобритании Тимоти Джонс дописал неоконченные произведения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Как передает Report со ссылкой на CBC, Джонс работал над ними на протяжении 10 лет.

В свое время этот ученый писал книгу о стиле композитора. Профессору пришла в голову идея завершить произведения Моцарта. Он попробовал дописывать работы Моцарта, после чего показывал отрывки коллегам, не говоря о том, кто автор музыки. Иногда работы Джонса хвалили, а Моцарта подвергали жесткой критике.

В итоге Тимоти выпустил альбом с семью произведениями, части которых принадлежат перу Моцарта.

Джонс признался, что поступил несколько самонадеянно и выразил уверенность, что знаменитый композитор бы не одобрил его деятельность.

Примечательно, что он не раскрывает слушателям, какие части работ принадлежат Моцарту, а какие - самому Джонсу.