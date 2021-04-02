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Брэд Питт и Анджелина Джоли потратили по миллиону долларов на развод

Брэд Питт и Анджелина Джоли потратили по миллиону долларов на развод Брэд Питт и Анджелина Джоли за пять лет потратили по миллиону долларов на бракоразводный процесс и суды об опеке.
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2 апреля 2021 г. 19:35
Брэд Питт и Анджелина Джоли потратили по миллиону долларов на развод

Брэд Питт и Анджелина Джоли за пять лет потратили по миллиону долларов на бракоразводный процесс и суды об опеке.

Как передает Report, инсайдеры предполагают, что развод может продлиться еще около шести лет.

Экс-супруги пока не достигли соглашения по поводу того, как делить их многомиллионное состояние и воспитывать пятерых из шести детей, остающихся несовершеннолетними.

Джоли начала развод в сентябре 2016 года. Когда пара рассталась, ФБР и представители опеки не нашли доказательств того, что Брэд Питт применял насилие по отношению к детям.

У Питта и Джоли шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

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Версия на английском языке Brad Pitt & Angelina Jolie 'each spent $1 million' in divorce battle

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