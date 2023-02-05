BMW с "отрицательным пробегом" продали на аукционе Sotheby's

BMW Z1 1990 года выпуска с отрицательным пробегом продали на аукционе Sotheby's во Франции за 86 250 евро.

BMW Z1 1990 года выпуска с отрицательным пробегом продали на аукционе Sotheby's во Франции за 86 250 евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на одометре нового автомобиля без малого миллион километр.

Специалисты RM Sotheby's отметили, что с 1990 года на машине выезжали дважды, так что на одометре остался исходный технический пробег.

Курьезная ситуация возникла из-за того, что в 1980-1990-е годы BMW устанавливала одометр новых машин на отметках чуть ниже нуля, чтобы скомпенсировать пробег, намотанный перед доставкой. В случае с этой машиной показания 999 997 километров сохранились на 33 года.

Родстер приобрел в феврале 1990 года датский гонщик Йенс Винтер, однако спортсмен не использовал машину вплоть до продажи в 2014 году. Новый владелец тоже решил сохранить Z1, как коллекционную ценность, так что за без малого 33 года на одометре набежало менее двух километров, а основная графа прибора не добралась даже до нулевых отметок.

BMW Z1 — редкая модель, которая выпускалаись чуть больше двух лет с марта 1989-го по июнь 1991 года. Всего в Мюнхене сделали около 8000 машин. Все родстеры оснащались 170-сильной атмосферной 2,5-литровой "шестеркой" и 5-ступенчатой "механикой", а изюминкой Z1 стали убирающиеся вниз двери.