BMW с "отрицательным пробегом" продали на аукционе Sotheby's

BMW Z1 1990 года выпуска с отрицательным пробегом продали на аукционе Sotheby's во Франции за 86 250 евро.
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Специалисты RM Sotheby's отметили, что с 1990 года на машине выезжали дважды, так что на одометре остался исходный технический пробег.
Курьезная ситуация возникла из-за того, что в 1980-1990-е годы BMW устанавливала одометр новых машин на отметках чуть ниже нуля, чтобы скомпенсировать пробег, намотанный перед доставкой. В случае с этой машиной показания 999 997 километров сохранились на 33 года.
Родстер приобрел в феврале 1990 года датский гонщик Йенс Винтер, однако спортсмен не использовал машину вплоть до продажи в 2014 году. Новый владелец тоже решил сохранить Z1, как коллекционную ценность, так что за без малого 33 года на одометре набежало менее двух километров, а основная графа прибора не добралась даже до нулевых отметок.
BMW Z1 — редкая модель, которая выпускалаись чуть больше двух лет с марта 1989-го по июнь 1991 года. Всего в Мюнхене сделали около 8000 машин. Все родстеры оснащались 170-сильной атмосферной 2,5-литровой "шестеркой" и 5-ступенчатой "механикой", а изюминкой Z1 стали убирающиеся вниз двери.