Билл Гейтс https://report.az/storage/news/92da0a7657e6438425dfd00f1944ec79/173affc5-d0a9-4d6b-8d8c-9e89fe4f3353_292.jpg

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал свою истинную цель во время пандемии коронавируса. По его словам, она заключается в распространении вакцины против инфекции по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на BBC, миллиардер рассказал, что задача GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, поддерживаемый Фондом Билла и Мелинды Гейтс) собрать 7,4 миллиарда долларов. "Необходимо также, чтобы GAVI занялся доставкой вакцины от коронавируса в развивающиеся страны", — заявил Гейтс. Он также сообщил о новом фонде, задача которого заключается в приобретении вакцины от коронавируса для бедных государств.

По мнению Гейтса, первыми вакцину должны получить медики из стран, где эпидемия продолжается, а после них — сотрудники правоохранительных органов и службы экстренного реагирования. "И когда они будут защищены, после этого можно перейти к остальным людям. Это нужно делать в мировом масштабе", — добавил миллиардер.

В апреле Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. По мнению основателя Microsoft, обществу потребуется от одного года до двух лет, чтобы полностью преодолеть все последствия распространения вируса. Так, чтобы выйти из первого этапа пандемии, необходимо выстроить систему деятельности, которая исключит риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования заражения. Он предрек, что люди будут обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение.

Билл Гейтс вместе со своей женой Мелиндой пожертвовал на борьбу с COVID-19 100 миллионов долларов.