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Бэнкси опубликовал рисунок на тему положения темнокожего населения в США

​Бэнкси опубликовал рисунок на тему положения темнокожего населения в

Британский художник Бэнкси создал рисунок, посвященный положению темнокожего населения в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, фотографии своей последней работы он разместил в субботу в Instagram.

Бэнкси также разместил текст, сравнив нынешнее положение темнокожего населения с жильцами квартиры, которую залило из-за того, что этажом выше, где живут белые, прорвало трубу. "Сначала я подумал, что должен просто заткнуться и слушать, что черные говорят по этому вопросу. Но почему я должен поступать так? Это не их проблема. Она моя", - написал художник.

"Это проблема белых. И если белые люди ее не решат, кто-нибудь должен подняться наверх и высадить дверь", - подытожил художник, который по такому случаю поменял фото своего профиля в социальной сети на заставку черного цвета.

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