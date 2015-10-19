Авиапассажир в приступе паники укусил соседа и вскоре скончался

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На борту самолета крупнейшего ирландского авиаперевозчика Aer Lingus, следовавшего рейсом EI485 из Лиссабона в Дублин с 168 пассажирами и шестью членами экипажа, произошел трагический инцидент. Как сообщает Report cо ссылкой на издание Irish Independent, 24-летний португалец, впавший в состояние сильной паники, покусал пассажира, сидевшего рядом, после чего потерял сознание.

Командир экипажа запросил экстренную посадку в аэропорту Корк (южная Ирландия). После посадки медики констатировали смерть пассажира, перенесшего приступ паники.

Другой пассажир, пострадавший от укусов, был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ирландская полиция допросила всех пассажиров и членов экипажа. Проводится расследование.