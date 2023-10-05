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Астронавты NASA полетят на Луну в скафандрах от Prada

Астронавты NASA полетят на Луну в скафандрах от Prada Итальянский дом моды Prada будет сотрудничать с компанией Axiom Space при создании экипировки для лунной миссии NASA Artemis III.
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5 октября 2023 г. 04:20
Астронавты NASA полетят на Луну в скафандрах от Prada

Итальянский дом моды Prada будет сотрудничать с компанией Axiom Space при создании экипировки для лунной миссии NASA Artemis III.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Axiom Space.

Миссия Artemis III, запланированная на 2025 год, станет первой высадкой на Луну после высадки корабля "Аполлон-17" в декабре 1972 года и первой высадкой женщины на Луну.

Гендиректор Axiom Spacе Майкл Суффредини отметил, что технический опыт Prada в области сырья, технологий производства и инновационных концепций дизайна принесет передовые технологии, необходимые для обеспечения не только комфорта астронавтов на поверхности Луны, "но и столь необходимого учета человеческого фактора, отсутствующего в устаревших скафандрах".

В компании также рассказали, что инженеры Prada будут работать вместе с командой Axiom Space Systems на протяжении всего процесса проектирования, разрабатывая решения в отношении материалов и конструктивных особенностей для защиты от уникальных проблем космоса и лунной среды.

Новый скафандр предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса, а также предложит NASA коммерчески разработанные человеческие системы, необходимые для доступа, жизни и работы на Луне и вокруг нее.

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Версия на азербайджанском языке “NASA” astronavtları Aya “Prada” skafandrları ilə uçacaqlar

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