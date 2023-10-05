Астронавты NASA полетят на Луну в скафандрах от Prada

Итальянский дом моды Prada будет сотрудничать с компанией Axiom Space при создании экипировки для лунной миссии NASA Artemis III.

Итальянский дом моды Prada будет сотрудничать с компанией Axiom Space при создании экипировки для лунной миссии NASA Artemis III.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте Axiom Space.

Миссия Artemis III, запланированная на 2025 год, станет первой высадкой на Луну после высадки корабля "Аполлон-17" в декабре 1972 года и первой высадкой женщины на Луну.

Гендиректор Axiom Spacе Майкл Суффредини отметил, что технический опыт Prada в области сырья, технологий производства и инновационных концепций дизайна принесет передовые технологии, необходимые для обеспечения не только комфорта астронавтов на поверхности Луны, "но и столь необходимого учета человеческого фактора, отсутствующего в устаревших скафандрах".

В компании также рассказали, что инженеры Prada будут работать вместе с командой Axiom Space Systems на протяжении всего процесса проектирования, разрабатывая решения в отношении материалов и конструктивных особенностей для защиты от уникальных проблем космоса и лунной среды.

Новый скафандр предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса, а также предложит NASA коммерчески разработанные человеческие системы, необходимые для доступа, жизни и работы на Луне и вокруг нее.