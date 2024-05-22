В Аргентине открыли новый вид плотоядных динозавров

Аргентинские ученые открыли новый вид плотоядных динозавров, живших на Земле 69 млн лет назад.

Аргентинские ученые открыли новый вид плотоядных динозавров, живших на Земле 69 млн лет назад.

Как передает Report , об этом сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET).

"Специалисты CONICET опубликовали в журнале Cladistics данные об обнаружении нового вида плотоядных динозавров, которые жили на территории современной провинции Чубут около 69 млн лет назад. Новый вид получил название Koleken inakayali", - говорится в сообщении.

Древняя рептилия относилась к семейству абелизавридов, одним из известных представителей которого является "динозавр с рогами" - карнотавр (Carnotaurus).

"Новый вид отличается от других плотоядных динозавров уникальным набором характеристик, которые касаются прежде всего черепа", - говорится в тексте.

Исследователи отмечают, что сделанное ими открытие позволяет сделать вывод, что животный мир перед исчезновением динозавров был еще более разнообразным, чем считалось.

"Koleken и Carnotaurus жили совсем незадолго до окончательного вымирания динозавров, что показывает нам, что как минимум среди плотоядных динозавров было большое разнообразие видов до самого момента вымирания", - отметил палеонтолог Диего Пол, возглавлявший исследование.

Koleken с языка народа теуэльче означает "произошедший из глины и воды". Вторая часть названия - имя вождя теуэльче Инакайяль.