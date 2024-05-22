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В Аргентине открыли новый вид плотоядных динозавров

В Аргентине открыли новый вид плотоядных динозавров Аргентинские ученые открыли новый вид плотоядных динозавров, живших на Земле 69 млн лет назад.
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22 мая 2024 г. 05:27
В Аргентине открыли новый вид плотоядных динозавров

Аргентинские ученые открыли новый вид плотоядных динозавров, живших на Земле 69 млн лет назад.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET).

"Специалисты CONICET опубликовали в журнале Cladistics данные об обнаружении нового вида плотоядных динозавров, которые жили на территории современной провинции Чубут около 69 млн лет назад. Новый вид получил название Koleken inakayali", - говорится в сообщении.

Древняя рептилия относилась к семейству абелизавридов, одним из известных представителей которого является "динозавр с рогами" - карнотавр (Carnotaurus).

"Новый вид отличается от других плотоядных динозавров уникальным набором характеристик, которые касаются прежде всего черепа", - говорится в тексте.

Исследователи отмечают, что сделанное ими открытие позволяет сделать вывод, что животный мир перед исчезновением динозавров был еще более разнообразным, чем считалось.

"Koleken и Carnotaurus жили совсем незадолго до окончательного вымирания динозавров, что показывает нам, что как минимум среди плотоядных динозавров было большое разнообразие видов до самого момента вымирания", - отметил палеонтолог Диего Пол, возглавлявший исследование.

Koleken с языка народа теуэльче означает "произошедший из глины и воды". Вторая часть названия - имя вождя теуэльче Инакайяль.

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