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Археологи обнаружили останки трех мамонтов на территории винодельни в Австрии

Археологи обнаружили останки трех мамонтов на территории винодельни в Австрии Окаменелые останки трех мамонтов возрастом от 30 до 40 тысяч лет были обнаружены учеными в винном погребе на территории винодельни в австрийском городе Кремс-ан-дер-Донау.
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28 мая 2024 г. 08:52
Археологи обнаружили останки трех мамонтов на территории винодельни в Австрии

Окаменелые останки трех мамонтов возрастом от 30 до 40 тысяч лет были обнаружены учеными в винном погребе на территории винодельни в австрийском городе Кремс-ан-дер-Донау.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Австрийского археологического института (AAI) при Австрийской академии наук (OeAW).

По мнению специалистов, находка является самой крупной среди аналогичных открытий за последние 100 лет.

Последнее подобное открытие было совершено в Австрии 150 лет назад, когда были найдены не только кости мамонтов, но и несколько культурных наслоений с древесным углем, кремневыми артефактами и декоративными окаменелостями.

Археологи полагают, что на месте, где сейчас находится винный погреб, древние люди устраивали ловушку для мамонтов.

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