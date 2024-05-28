Археологи обнаружили останки трех мамонтов на территории винодельни в Австрии

Окаменелые останки трех мамонтов возрастом от 30 до 40 тысяч лет были обнаружены учеными в винном погребе на территории винодельни в австрийском городе Кремс-ан-дер-Донау.

Окаменелые останки трех мамонтов возрастом от 30 до 40 тысяч лет были обнаружены учеными в винном погребе на территории винодельни в австрийском городе Кремс-ан-дер-Донау.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Австрийского археологического института (AAI) при Австрийской академии наук (OeAW).

По мнению специалистов, находка является самой крупной среди аналогичных открытий за последние 100 лет.

Последнее подобное открытие было совершено в Австрии 150 лет назад, когда были найдены не только кости мамонтов, но и несколько культурных наслоений с древесным углем, кремневыми артефактами и декоративными окаменелостями.

Археологи полагают, что на месте, где сейчас находится винный погреб, древние люди устраивали ловушку для мамонтов.