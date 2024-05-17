Опубликован рейтинг самых богатых британцев

За год совокупное состояние 350 британских богачей выросло на 16% и составило 795,4 млрд фунтов стерлингов (1,006 трлн долларов). При этом число миллиардеров уменьшилось с 177 до 165 человек - это самое заметное годовое сокращение за всю 36-летнюю историю

За год совокупное состояние 350 британских богачей выросло на 16% и составило 795,4 млрд фунтов стерлингов (1,006 трлн долларов). При этом число миллиардеров уменьшилось с 177 до 165 человек - это самое заметное годовое сокращение за всю 36-летнюю историю рейтинга.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", газета The Sunday Times опубликовала ежегодный рейтинг богатейших людей Великобритании.

Первое место в самых богатых британцев заняли владелец индийской финансово-промышленной группы Hinduja Group Гопи Хиндуджа и его семья (37,2 млрд фунтов). На втором месте расположился контролирующий Warner Music Group финансист сэр Леонард (Лен) Блаватник (29,2 млрд фунтов). На третьем месте - основатели компании Reuben Brothers братья Дэвид и Саймон Рубены (25 млрд фунтов).

На 245-й строчке рейтинга находится премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти (651 млн фунтов). 258-е место среди богатейших людей Великобритании занимает король Карл III (610 млн фунтов). Также в рейтинг вошли Элтон Джон (291-е место, 470 млн фунтов), писательница Джоан Роулинг (175-е место, 945 млн фунтов) и т.д.