О нас

Опубликован рейтинг самых богатых британцев

Опубликован рейтинг самых богатых британцев За год совокупное состояние 350 британских богачей выросло на 16% и составило 795,4 млрд фунтов стерлингов (1,006 трлн долларов). При этом число миллиардеров уменьшилось с 177 до 165 человек - это самое заметное годовое сокращение за всю 36-летнюю историю
Это интересно
17 мая 2024 г. 17:47
Опубликован рейтинг самых богатых британцев

За год совокупное состояние 350 британских богачей выросло на 16% и составило 795,4 млрд фунтов стерлингов (1,006 трлн долларов). При этом число миллиардеров уменьшилось с 177 до 165 человек - это самое заметное годовое сокращение за всю 36-летнюю историю рейтинга.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", газета The Sunday Times опубликовала ежегодный рейтинг богатейших людей Великобритании.

Первое место в самых богатых британцев заняли владелец индийской финансово-промышленной группы Hinduja Group Гопи Хиндуджа и его семья (37,2 млрд фунтов). На втором месте расположился контролирующий Warner Music Group финансист сэр Леонард (Лен) Блаватник (29,2 млрд фунтов). На третьем месте - основатели компании Reuben Brothers братья Дэвид и Саймон Рубены (25 млрд фунтов).

На 245-й строчке рейтинга находится премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти (651 млн фунтов). 258-е место среди богатейших людей Великобритании занимает король Карл III (610 млн фунтов). Также в рейтинг вошли Элтон Джон (291-е место, 470 млн фунтов), писательница Джоан Роулинг (175-е место, 945 млн фунтов) и т.д.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
Швейцария выиграла конкурс Евровидение-2024
Швейцария выиграла конкурс "Евровидение-2024"
12 мая 2024 г. 02:48
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi