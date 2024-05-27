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Историческая область Загори в Греции вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Историческая область Загори в Греции вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Историческая область Загори на севере Греции с 47 населенными пунктами со старинной архитектурой вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, став в нем 19-м греческим объектом.
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27 мая 2024 г. 16:05
Историческая область Загори в Греции вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Историческая область Загори на севере Греции с 47 населенными пунктами со старинной архитектурой вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, став в нем 19-м греческим объектом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония официального включения Загори в этот список ЮНЕСКО с участием директора центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Лазара Элунду Ассомо состоялась в горной деревне Вица (община Загори), расположенной в 25 км к северу от города Янина.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул на церемонии, что внесение Загори в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - не просто честь для Греции. "Это эквивалентно практическому обязательству защитить регион от современных угроз, возникающих в результате климатического кризиса, а также от вмешательства человека. Вот почему новая задача заключается в том, чтобы оригинальность и аутентичность этого места сохранились неизменными", - подчеркнул глава правительства.

Загори - историческая область к северо-востоку от Янины, расположенная на возвышенности и в долине между горами Мицикели и Тимфи.

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