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Астероид размером с Эйфелеву башню движется к Земле

Астероид размером с Эйфелеву башню движется к Земле К Земле летит астероид 4660 Nereus, NASA классифицирует объект как "потенциально опасный".
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9 ноября 2021 г. 01:24
Астероид размером с Эйфелеву башню движется к Земле

К Земле летит астероид 4660 Nereus, NASA классифицирует объект как "потенциально опасный".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, длина небесного тела составляет 330 метров, это на 30 метров больше, чем высота Эйфелевой башни.

Ожидается, что астероид приблизится к Земле 11 декабря и пролетит от планеты на расстоянии около 3,9 миллиона километров.

В следующий раз небесное тело окажется близко к Земле в 2112 году. Тогда минимальное расстояние между ним и планетой, предположительно, составит 2,6 миллиона километров.

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