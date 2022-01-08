Астероид опасно сблизится с Землей в 2095 году

Российский институт прикладной математики РАН передал Роскосмосу информацию по небесным объектам, в том числе о новом астероиде, который в 2095 году сблизится с Землей.

Российский институт прикладной математики РАН передал Роскосмосу информацию по небесным объектам, в том числе о новом астероиде, который в 2095 году сблизится с Землей.

Как передает Report, об этом заявляет Роскосмос.

"В 2021 году Институтом прикладной математики получены и переданы в Роскосмос 5 797 измерений по 106 астероидам и 31 комете", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17. "По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%", - подчеркнули в Роскосмосе.