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Астероид опасно сблизится с Землей в 2095 году

Астероид опасно сблизится с Землей в 2095 году Российский институт прикладной математики РАН передал Роскосмосу информацию по небесным объектам, в том числе о новом астероиде, который в 2095 году сблизится с Землей.
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8 января 2022 г. 21:06
Астероид опасно сблизится с Землей в 2095 году

Российский институт прикладной математики РАН передал Роскосмосу информацию по небесным объектам, в том числе о новом астероиде, который в 2095 году сблизится с Землей.

Как передает Report, об этом заявляет Роскосмос.

"В 2021 году Институтом прикладной математики получены и переданы в Роскосмос 5 797 измерений по 106 астероидам и 31 комете", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17. "По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%", - подчеркнули в Роскосмосе.

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