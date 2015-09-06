 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Аргентинец шесть лет держал взаперти жену и сына

    В субботу 66-летнему мужчине были предъявлены обвинения

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Аргентинец Эдгардо Овьедо предположительно держал жену и сына взаперти в течение нескольких лет. В субботу 66-летнему мужчине были предъявлены обвинения, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    При обыске в доме Овьедо полицейские обнаружили изолированную комнату с железной дверью и мисками для собачьей еды. По версии следствия, в этой комнате мужчина в течение шести лет держал свою жену и взрослого сына.

    Как сообщили власти курортного городка Мар-дель-Плата, жены Овьедо была психически нездорова, а его 32-летний сын почти не способен говорить.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi