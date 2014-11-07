Apple сохранила первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира по версии Forbes

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Американская компания Apple сохранила за собой первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира по версии журнала Forbes.

Как сообщает Report, по оценке Forbes, стоимость бренда Apple за прошедший год выросла на 19% - до $124,2 млрд. Этот показатель почти в два раза превышает оценку бренда ближайшего конкурента производителя iPhone в рейтинге — Microsoft.

Стоимость бренда корпорации Microsoft Forbes оценил в $63 млрд. На третьем месте в списке – интернет-корпорация Google, бренд которой оценен в $56,6 млрд.

Больше всех в цене за год прибавил бренд Facebook: он подорожал на 74% — до $23,7 млрд. Социальная сеть занимает 18 место в рейтинге.

В рейтинге присутствуют бренды из 20 отраслей промышленности и 15 стран.

При оценке стоимости бренда Forbes учитывает прибыль компании за три года, среднюю цену акций за тот же период, а также роль, которую играет бренд в отрасли. Всего в итоговый список попадают 100 брендов.