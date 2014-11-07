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    Apple сохранила первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира по версии Forbes

    Больше всех в цене за год прибавил бренд Facebook

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Американская компания Apple сохранила за собой первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира по версии журнала Forbes.

    Как сообщает Report, по оценке Forbes, стоимость бренда Apple за прошедший год выросла на 19% - до $124,2 млрд. Этот показатель почти в два раза превышает оценку бренда ближайшего конкурента производителя iPhone в рейтинге — Microsoft.

    Стоимость бренда корпорации Microsoft Forbes оценил в $63 млрд. На третьем месте в списке – интернет-корпорация Google, бренд которой оценен в $56,6 млрд.

    Больше всех в цене за год прибавил бренд Facebook: он подорожал на 74% — до $23,7 млрд. Социальная сеть занимает 18 место в рейтинге. 

    В рейтинге присутствуют бренды из 20 отраслей промышленности и 15 стран. 

    При оценке стоимости бренда Forbes учитывает прибыль компании за три года, среднюю цену акций за тот же период, а также роль, которую играет бренд в отрасли. Всего в итоговый список попадают 100 брендов. 

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