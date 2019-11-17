​Антонио Бандерас открыл свой театр

Актер Антонио Бандерас выступил на открытии своего театра в родном городе Малага на юге Испании.

Как передает Report, об этом сообщает France Info.

Первым спектаклем, показанным на сцене нового «Teatro del Soho», стал мюзикл «Кордебалет» (A Chorus line). Сам Бандерас исполнил одну из ролей.

Актеры выступали перед залом, вмещающим более чем 800 человек, под аккомпанемент оркестра из 22 музыкантов.

Сообщается, что после премьеры в Малаге постановка отправится на гастроли по Испании.