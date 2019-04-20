​Американский солдат похоронен спустя 75 лет после смерти

Американский морской пехотинец, убитый во время Второй мировой войны, похоронен в штате Индиана спустя 75 лет после своей смерти.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Рядовой Фред Фрит был убит в 18-летнем возрасте во время сражения при Бетио на островах Гилберта (нынешняя республика Кирибати) в ноябре 1943 года. Его тело тогда так и не было найдено, и Фрит был официально объявлен погибшим в 1949 году.

Останки Фрита обнаружили только через 72 года в 2015 году усилиями организации History Flight, которая занимается поиском пропавших без вести на полях сражений американских солдат. Идентифицировать бывшего морского пехотинца удалось благодаря стоматологическим записям и анализу ДНК.