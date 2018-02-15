Американский спортсмен участвует в Олимпиаде в рваных кедах

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Американский керлингист Тайлер Джордж выступает на Олимпийских играх в рваных кедах, которым уже восемь лет, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.

Как рассказал сам Т.Джордж, это обычные кеды из торгового центра. Он самостоятельно приклеил к обуви тефлоновую пластину, которая помогает скользить по льду.

За восемь лет использования правый ботинок из-за большого числа дыр стал похож на дуршлаг. Спортсмен называет это вентиляцией.

Американец не меняет обувь из-за того, что к новой паре он будет долго привыкать. Две попытки по замене кед оказались неудачными. Также спортсмен не сдает обувь в ремонт, так как не хочет расставаться с ней даже на пару дней.