Американская авиакомпания выполнила первый рейс с полностью женским экипажем

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Southwest Airlines совершила первый рейс с полностью женским экипажем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом компания сообщила в Twitter.

Southwest Airlines опубликовала фото, снятое перед отправлением рейса. Отмечается, что Boeing-737 совершил перелет из Сент-Луиса в Сан-Франциско.

Пассажиров обслуживали четыре борт-проводницы, а управлявшие самолетом два пилота также являются женщинами.

Также пользователи Twitter высоко оценили достижение Southwest Airlines в комментариях к записи.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, в 2016 году из около 584 тыс. пилотов, обладающих лицензией, примерно 39 тыс. были женщинами.