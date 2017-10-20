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    Американская авиакомпания выполнила первый рейс с полностью женским экипажем

    Пассажиров обслуживали четыре борт-проводницы, управлявшие самолетом два пилота также являются женщинами

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Southwest Airlines совершила первый рейс с полностью женским экипажем.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом компания сообщила в Twitter.

    Southwest Airlines опубликовала фото, снятое перед отправлением рейса. Отмечается, что Boeing-737 совершил перелет из Сент-Луиса в Сан-Франциско.

    Пассажиров обслуживали четыре борт-проводницы, а управлявшие самолетом два пилота также являются женщинами.

    Также пользователи Twitter высоко оценили достижение Southwest Airlines в комментариях к записи.

    Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, в 2016 году из около 584 тыс. пилотов, обладающих лицензией, примерно 39 тыс. были женщинами.

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