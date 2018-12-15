Американец потерял отца и через 57 лет нашел его скелет дома

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Житель американского округа Саффолк (штат Нью-Йорк) обнаружил в подвале собственного дома скелет пропавшего без вести отца, сообщает Report со ссылкой на New York Post.

Майк Кэрролл и его дети нашли останки в подвале на Хэллоуин и обратились в полицию, которая подтвердила, что они принадлежат Джорджу Кэрроллу, отцу мужчины.

Кэрролл-старший бесследно исчез в 1961 году, когда сыну было всего восемь месяцев. Всю жизнь Майк пытался выяснить, что случилось с его отцом. По его словам, гадалка как-то сказала ему, что искать родственника нужно в подвале, где его похоронили заживо. Сын перекопал погреб вдоль и поперек и в итоге добился своего.

Полиция рассматривает произошедшее как убийство. В качестве предварительной версии рассматривается удар по голове неким тупым предметом. Сам Кэрролл-младший заявил, что не хочет продолжения расследования, так как он уже осуществил свою мечту найти отца.