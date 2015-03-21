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    300 человек арестованы в Индии по делу о шпаргалках

    Многие арестованные являются родителями школьников

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Около 300 человек арестованы в индийском штате Бихар после громкого скандала о массовом списывании ответов во время школьных экзаменов.

    Ранее в интернете появились фотографии, на которых видно, как родители и друзья учеников перелезают через ограду школы, чтобы передать шпаргалки с ответами на вопросы, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Многие арестованные являются родителями школьников. Сообщается, что более 750 учеников уже исключены из школы.

    Только в штате Бихар выпускные экзамены в этом году сдают около 1,4 млна школьников.

    Как сообщает корреспондент Би-би-си, местные власти были возмущены случаем со шпаргалками, который широко обсуждается в соцсетях.

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