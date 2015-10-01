110-летний беженец пришел пешком в Германию из Афганистана

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Беженец из Афганистана Абдул Кадер Азизи, которому, по словам его дочери, исполнилось 110 лет, прибыл из Афганистана в Германию.

Об этом, как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сообщает телеканал N-24.

Семья из восьми человек преодолела путь почти в шесть тысяч километров. Дочь пожилого мужчины рассказала, что ее отец почти ничего не видит и не слышит. По дороге старика пришлось нести на руках.

Семья бежала из афганского региона Баглан. Сейчас беженцы зарегистрировались в немецком городе Пассау.

В этом году в Германию прибыло беспрецедентное число мигрантов из кризисных регионов: Сирии, Ливии, Афганистана и балканских стран. Только за сентябрь в страну приехали более 270 тысяч беженцев, больше, чем за весь 2014 год.