107-летняя турчанка излечилась от коронавируса - ФОТО

Гражданка Турции Хавахан Карадениз в возрасте 107 лет стала одной из самых пожилых женщин в мире, поборовших коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Анадолу".

Отмечается, что женщину госпитализировали в Стамбульскую научно-исследовательскую клинику 7 апреля с жалобами на сильный кашель и высокую температуру. Тест на коронавирус у нее оказался позитивным. Через неделю Карадениз выписали из больницы. Медперсонал больницы был приятно удивлен тому, как быстро Карадениз смогла побороть опасный недуг. По мнению врачей, женщине помогла сильная иммунная система.

Сейчас она находится на 14-дневном карантине у себя дома. Каждый день внук готовит для нее ее любимый турецкий кофе. Карадениз уделяет большое внимание своему питанию, на завтрак она ест сливочное масло, сливки, мед, молоко. Одно из ее любимых блюд – вареная пшеница, смешанная с йогуртом. Уровень холестерина и сахара у Карадениз в норме, она очень любит сладости и фрукты. За всю свою жизнь женщина не переносила операций, у нее отличная память.

У Карадениз четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков. Скоро один из внуков Карадениз станет дедушкой.