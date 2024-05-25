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Земельный участок на территории Джебраильского района определен как территория ВИЭ

Земельный участок на территории Джебраильского района определен как территория ВИЭ Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об определении находящегося в государственной собственности земельного участка на административной территории Джебраильского района как территории возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Энергетика
25 мая 2024 г. 15:13
Земельный участок на территории Джебраильского района определен как территория ВИЭ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об определении находящегося в государственной собственности земельного участка на административной территории Джебраильского района как территории возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, согласно постановлению, на административной территории Джебраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, находящийся в государственной собственности и состоящий из двух частей земельный участок площадью 940,0 га, определен как территория возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт.

Контроль за выполнением постановления возложен на Управление сельского хозяйства и экологии Аппарата Кабинета министров.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayılda dövlət mülkiyyətinə aid torpaq sahəsi bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisi kimi istifadə ediləcək

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