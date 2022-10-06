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"Зеленая энергия" из Карабаха будет поставляться на Абшерон

"Зеленая энергия" из Карабаха будет поставляться на Абшерон Компания BP будет поставлять произведенную в Карабахе "зеленую энергию" на Абшеронский полуостров.
Энергетика
6 октября 2022 г. 11:47
Зеленая энергия из Карабаха будет поставляться на Абшерон

Компания BP будет поставлять произведенную в Карабахе "зеленую энергию" на Абшеронский полуостров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на проходящем в Баку Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

"Мы считаем, что количество таких проектов будет расти", - добавил Солтанов.

Напомним, 16 марта этого года Министерство энергетики Азербайджана и компания BP подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне.

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Версия на английском языке Karabakh to supply Absheron with 'green energy'
Версия на азербайджанском языке Qarabağdan Abşerona "Yaşıl enerji" ötürüləcək

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