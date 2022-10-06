"Зеленая энергия" из Карабаха будет поставляться на Абшерон

Компания BP будет поставлять произведенную в Карабахе "зеленую энергию" на Абшеронский полуостров.

Компания BP будет поставлять произведенную в Карабахе "зеленую энергию" на Абшеронский полуостров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на проходящем в Баку Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

"Мы считаем, что количество таких проектов будет расти", - добавил Солтанов.

Напомним, 16 марта этого года Министерство энергетики Азербайджана и компания BP подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне.