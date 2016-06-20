​Завтра состоится новый тендер по проекту TANAP

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Завтра, 21 июня, состоится тендер на строительство соединяющей линии Трансанатолийского трубопровода (TANAP) в Эскишехире. Как сообщает Report, об этом говорится в информации компании BOTAŞ.

По информации, для прокладки этой линии будут завезены высококачественные трубы общей протяженностью 32 365 м: “Работы начнутся в течение 10 дней после заключения соглашения. Строительство продлится 420 дней”.

Отметим, что TANAP, являющийся частью проекта Южного газового коридора, начинается от грузино-турецкой границы и завершается у турецко-греческой границы, где подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Строительство TANAP планируется завершить в 2019 году.

Напомним, что доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ – 30%, BP – 12%.