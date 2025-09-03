Завтра состоится IV Азербайджано-Турецкий энергетический форум

Завтра в турецком городе Измир состоится IV Азербайджано-Турецкий энергетический форум с участием министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, на форуме планируется обсудить вопросы, связанные с углеводородами, нефтехимией, возобновляемыми источниками энергии, энергоэффективности, регулирования, горнодобывающей промышленности и другим направлениям.

По итогам форума будет подписан протокол.

В рамках мероприятия также запланировано посещение терминала Алиага Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Отметим, что первый Форум прошел 21-22 декабря 2021 года в Баку , второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле, а третий - 28-29 сентября 2023 года в Нахчыване.