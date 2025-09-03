Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Завтра состоится IV Азербайджано-Турецкий энергетический форум

    Энергетика
    • 03 сентября, 2025
    • 15:28
    Завтра состоится IV Азербайджано-Турецкий энергетический форум

    Завтра в турецком городе Измир состоится IV Азербайджано-Турецкий энергетический форум с участием министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, на форуме планируется обсудить вопросы, связанные с углеводородами, нефтехимией, возобновляемыми источниками энергии, энергоэффективности, регулирования, горнодобывающей промышленности и другим направлениям.

    По итогам форума будет подписан протокол.

    В рамках мероприятия также запланировано посещение терминала Алиага Государственной нефтяной компании Азербайджана.

    Отметим, что первый Форум прошел 21-22 декабря 2021 года в Баку , второй -  5-6 октября 2022 года в Стамбуле, а третий -  28-29 сентября 2023 года в Нахчыване.

    Азербайджан Турция энергетика форум Измир
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Sabah Azərbaycan-Türkiyə 4-cü Enerji Forumu keçiriləcək
    Английская версия Английская версия
    Fourth Azerbaijan-Türkiye Energy Forum to take place tomorrow

    Последние новости

    16:05

    В Сальяне около 4 тысяч абонентов временно останутся без газа

    Энергетика
    16:05

    Пашинян и Хань Чжэн обсудили отношение Армении и Китая

    Другие страны
    16:02

    АЖД: Внутренние пассажироперевозки увеличились на 20%

    Инфраструктура
    16:01

    ОДКБ, СНГ и ШОС подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества объединений

    Другие страны
    15:48

    Shell отказалась от строительства завода по производству биотоплива в Роттердаме

    Энергетика
    15:45

    Минздрав: Большинство жалоб связано с нарушениями санитарных норм в отелях и салонах красоты

    Здоровье
    15:42

    Посол: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Иорданией в сфере строительства и жилья

    Внешняя политика
    15:39

    Казахтелеком и China Energy Overseas Investment совместно построят в Казахстане крупный дата-центр

    В регионе
    15:30

    На станции метро "Ази Асланов" начался новый этап реконструкции

    Инфраструктура
    Лента новостей