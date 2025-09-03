İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Sabah Azərbaycan-Türkiyə 4-cü Enerji Forumu keçiriləcək

    Energetika
    • 03 sentyabr, 2025
    • 15:03
    Sabah Azərbaycan-Türkiyə 4-cü Enerji Forumu keçiriləcək

    Sabah Türkiyənin İzmir şəhərində Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov və Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktarın iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə 4-cü Enerji Forumu keçiriləcək.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, forumda karbohidrogen və neft-kimya, bərpa olunan enerji, enerji səmərəliliyi, tənzimləmə, mədənçilik və digər istiqamətlər üzrə müzakirələrin aparılması və protokolun imzalanması nəzərdə tutulur.

    Forum çərçivəsində, həmçinin SOCAR Əliağa terminalına səfər planlaşdırılır.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan-Türkiyə Enerji Forumu iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiya çərçivəsində strateji enerji əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsi məqsədilə yaradılıb. İlk Forum 2021-ci il 21-22 dekabr tarixlərində Bakı şəhərində, 2-ci Forum 2022-ci il 5-6 oktyabr tarixlərində İstanbul şəhərində, 3-cü Forum isə 2023-cü il 28-29 sentyabr tarixlərində Naxçıvan şəhərində keçirilib.

    Azərbaycan Türkiyə Enerji Forumu Pərviz Şahbazov Alparslan Bayraktar
    Rus Versiası Rus Versiası
    Завтра состоится IV Азербайджано-Турецкий энергетический форум
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Fourth Azerbaijan-Türkiye Energy Forum to take place tomorrow

