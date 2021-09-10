Завершено строительство газопровода "Северный поток - 2"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено утром 10 сентября

Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершено утром 10 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток - 2" завершено", - сказано в сообщении.

Как раз на днях сообщалось, что последняя труба второй нитки газопровода была сварена, сейчас ее опустили на дно и соединили датский и немецкий участки до начала пусконаладочных работ.

Для начала поставок нужно не только завершить тесты, но и получить одобрение немецкого регулятора.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, что уже 1 октября российская газовая монополия хочет начать транспортировку газа по первому отрезку "Северного потока-2" в Германию.

Начало прокачки газа по обеим линиям двойного газопровода по дну Балтийского моря запланировано к 1 декабря."Газпром" уже заявлял, что в этом году по трубопроводу может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.