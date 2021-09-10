О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завершено строительство газопровода "Северный поток - 2" 

Завершено строительство газопровода "Северный поток - 2"  Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено утром 10 сентября
Энергетика
10 сентября 2021 г. 11:17
Завершено строительство газопровода Северный поток - 2 

Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершено утром 10 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток - 2" завершено", - сказано в сообщении.

Как раз на днях сообщалось, что последняя труба второй нитки газопровода была сварена, сейчас ее опустили на дно и соединили датский и немецкий участки до начала пусконаладочных работ.

Для начала поставок нужно не только завершить тесты, но и получить одобрение немецкого регулятора.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, что уже 1 октября российская газовая монополия хочет начать транспортировку газа по первому отрезку "Северного потока-2" в Германию.

Начало прокачки газа по обеим линиям двойного газопровода по дну Балтийского моря запланировано к 1 декабря."Газпром" уже заявлял, что в этом году по трубопроводу может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Nord Stream 2 gas pipeline ready

Самое важное

Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
10 сентября 2021 г. 12:44
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
10 сентября 2021 г. 11:40
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?
Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?
9 сентября 2021 г. 18:01
Уголовное дело генерала расформированного МНБ передано в производство
Уголовное дело генерала расформированного МНБ передано в производство
9 сентября 2021 г. 17:13
Замминистра спорта РФ: У Азербайджана - хороший опыт в организации мероприятий
Замминистра спорта РФ: У Азербайджана - хороший опыт в организации мероприятий
9 сентября 2021 г. 16:37
Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения
Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения
9 сентября 2021 г. 12:36
Закон Об охране здоровья населения будет пересмотрен
Закон "Об охране здоровья населения" будет пересмотрен
9 сентября 2021 г. 12:30
Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы
Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы
9 сентября 2021 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi