Завершено бурение глубочайшей в мире вулканической скважины

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Исландии завершено бурение самой глубокой в мире вулканической скважины.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство РБК, об этом говорится на сайте проекта IDDP (Iceland Deep Drilling Project).

Согласно информации, глубина скважины составляет 4659 м, температура внутри нее достигает 427 градусов, а давление оценивается в 340 бар. Тоннель расположен на полуострове Рейкьянес в Исландии, где вулкан последний раз извергался около 700 лет назад. Бурение было начато 11 августа 2016 года и заняло 176 дней.

Проект IDDP предполагает использование тепловой энергии недр Земли для ее преобразования в электричество. По оценкам экспертов, пар из скважины способен генерировать примерно в десять раз больше энергии, чем приповерхностные геотермальные источники.