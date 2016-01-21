Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4 млн. баррелей

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю c 11 по 15 января на 4 млн. баррелей - до 486,5 млн. баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство энергетики страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали, что рост запасов составит 2,8 млн. баррелей. Стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,08% - до 28,18 долларов за баррель. В соответствии с краткосрочным прогнозом минэнерго США (EIA), средняя цена на нефть сорта Brent в 2016 году составит 40 долларов за баррель, а в 2017 году вырастет до 50 долларов за баррель.