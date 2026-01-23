Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Замминистра: Треть потребляемого в Азербайджане газа расходуется на производство электроэнергии

    Энергетика
    • 23 января, 2026
    • 11:19
    Замминистра: Треть потребляемого в Азербайджане газа расходуется на производство электроэнергии

    В настоящее время в Азербайджане используется около 15 млрд кубометров природного газа [в год], и около трети из них расходуется на производство электроэнергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на круглом столе в университете АДА по случаю Международного дня чистой энергии.

    Он отметил, что Азербайджану необходимо предпринять ряд шагов в области "чистой энергии": "Главный вопрос здесь, конечно, связан с технологиями и их стоимостью".

    Замминистра добавил, что в некоторых сферах подходящие технологии отсутствуют и это следует рассматривать как экзогенный фактор.

    "Мы не входим в число стран, которые создают технологии, и это нужно принять. Это не следует считать серьезной проблемой, но будет сложно полностью решить рассматриваемые вопросы в короткие сроки только собственными силами, даже в рамках Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС). В этом направлении необходимо определить долгосрочные стратегические цели", - сказал Солтанов.

    Замминистра также подчеркнул, что вопрос, связанный с "чистой энергией", требует финансовых ресурсов:

    "Считаю, что наш регион и ОЭС могут дать серьезный импульс этим процессам. Третий важный вопрос - сотрудничество во всех смыслах. Например, Азербайджан имеет уникальное географическое положение. У нас нет доступа к океану, и это создает определенные ограничения. Однако ситуация в области производства электроэнергии несколько иная", - сказал он.

    Солтанов добавил, что в настоящее время в Азербайджане ежегодно потребляется около 15 млрд кубометров газа, и около трети расходуется на производство электроэнергии.

    "То есть мы направляем около 5 млрд кубометров газа исключительно на производство электроэнергии, что превышает общее годовое потребление газа некоторыми европейскими странами", - сообщил он.

    По мнению Солтанова, развитие зеленой энергии не является очень сложным ввиду наличия технологий, но главная проблема заключается в системах хранения энергии: "Они очень дороги, и без батарей полный переход на солнечную и ветровую энергию невозможен. Другой альтернативой является укрепление энергетических связей с соседними странами. Например, эта модель уже реализуется в Евросоюзе, что значительно облегчает переход к "зеленой" энергии".

    зеленая энергия чистая энергия Эльнур Солтанов газ
    Nazir müavini: "Azərbaycanın istehlak etdiyi qazın 1/3-i elektrik enerjisinin istehsalına sərf edilir"
    Deputy Minister: 1/3 of Azerbaijan's gas consumption goes to power generation

    Последние новости

    11:31

    При опрокидывании судна в Южно-Китайском море погибли два человека

    Другие страны
    11:30

    В Азербайджане предложен новый законопроект о защите прав должников

    Милли Меджлис
    11:24

    Турал Алиев: По зеленому коридору Black Sea Energy ведутся переговоры с инвесторами

    Энергетика
    11:22

    НАТО завершает работу над программой партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:20

    В Азербайджане обнаружены незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

    Происшествия
    11:19

    Замминистра: Треть потребляемого в Азербайджане газа расходуется на производство электроэнергии

    Энергетика
    11:16

    CESI начала подготовку ТЭО Транскаспийского коридора зеленой энергии

    Энергетика
    11:14

    Из Грузии экстрадированы двое разыскиваемых граждан Азербайджана

    Происшествия
    11:13

    Самолет рейса Пхукет-Барнаул подал сигнал ЧС над Китаем

    Другие страны
    Лента новостей