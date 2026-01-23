Замминистра: Треть потребляемого в Азербайджане газа расходуется на производство электроэнергии

В настоящее время в Азербайджане используется около 15 млрд кубометров природного газа [в год], и около трети из них расходуется на производство электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на круглом столе в университете АДА по случаю Международного дня чистой энергии.

Он отметил, что Азербайджану необходимо предпринять ряд шагов в области "чистой энергии": "Главный вопрос здесь, конечно, связан с технологиями и их стоимостью".

Замминистра добавил, что в некоторых сферах подходящие технологии отсутствуют и это следует рассматривать как экзогенный фактор.

"Мы не входим в число стран, которые создают технологии, и это нужно принять. Это не следует считать серьезной проблемой, но будет сложно полностью решить рассматриваемые вопросы в короткие сроки только собственными силами, даже в рамках Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС). В этом направлении необходимо определить долгосрочные стратегические цели", - сказал Солтанов.

Замминистра также подчеркнул, что вопрос, связанный с "чистой энергией", требует финансовых ресурсов:

"Считаю, что наш регион и ОЭС могут дать серьезный импульс этим процессам. Третий важный вопрос - сотрудничество во всех смыслах. Например, Азербайджан имеет уникальное географическое положение. У нас нет доступа к океану, и это создает определенные ограничения. Однако ситуация в области производства электроэнергии несколько иная", - сказал он.

Солтанов добавил, что в настоящее время в Азербайджане ежегодно потребляется около 15 млрд кубометров газа, и около трети расходуется на производство электроэнергии.

"То есть мы направляем около 5 млрд кубометров газа исключительно на производство электроэнергии, что превышает общее годовое потребление газа некоторыми европейскими странами", - сообщил он.

По мнению Солтанова, развитие зеленой энергии не является очень сложным ввиду наличия технологий, но главная проблема заключается в системах хранения энергии: "Они очень дороги, и без батарей полный переход на солнечную и ветровую энергию невозможен. Другой альтернативой является укрепление энергетических связей с соседними странами. Например, эта модель уже реализуется в Евросоюзе, что значительно облегчает переход к "зеленой" энергии".